Conte, esempio Ivrea dimostra la nostra assoluta concretezza

L'alleanza tra il centrosinistra e M5s a Ivrea, per le Comunali di metà maggio, é una sorta di "laboratorio politico" anche in vista delle successive scadenze elettorali, a cominciare dalle Regionali del 2024. "Ivrea - ha detto Giuseppe Conte, presidente M5s oggi in città a sostegno della candidatura a sindaco di Matteo Chiantore (Pd) - dimostra la nostra assoluta concretezza e disponibilità a lavorare con tutte le forze di buona volontà laddove però si creano delle premesse. Qui nessuno vuole fare la guerra tra le opposizioni però per esprimere una forza politica occorre avere in progetto condiviso, individuare degli obiettivi e dei percorsi chiari e concreti. I seminari tra gli intellettuali non risolvono i problemi per contrastare le destre".