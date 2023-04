Spazio: Cirio, in Svezia per istanze della nostra industria

"Proseguono questa mattina a Kiruna in Svezia i lavori del Comitato europeo delle Regioni. Sono qui a portare le istanze della nostra industria aerospaziale italiana e piemontese che guarda a questo luogo con grande interesse perché qui l'Agenzia Aerospaziale Europea ha deciso di investire per una base di lancio versatile e moderna che già nel 2024 lancerà il primo razzo spaziale dal continente europeo". Lo scrive, sul suo profilo Facebook, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. "L'aerospazio per il Piemonte significa 300 aziende e 20.000 posti di lavoro e la Regione Piemonte è in prima linea per difendere e sostenere questo settore", conclude il governatore. La base di lancio vicino alla città mineraria di Kiruna è stata inaugurata nel gennaio scorso.