BasicNet, cresce a doppia cifra fatturato trimestre (+27,7%)

BasicNet, società che controlla i marchi Robe di Kappa, Superga, K-Way, ha chiuso il primo trimestre con una crescita a doppia cifra del fatturato consolidato, pari a 108 milioni di euro (+27,7%). Le vendite aggregate dei prodotti recanti i marchi del Gruppo, sviluppate nel Mondo, pari a 293,5 milioni di euro, in crescita del 5,8% rispetto al primo trimestre 2022. Le vendite dei licenziatari commerciali si confermano in forte crescita in Europa (+26,3%), regione che rappresenta circa il 72% delle vendite aggregate, mentre si riducono nelle altre regioni (Americhe -23,4%, Asia e Oceania -11,4%, Medio Oriente e Africa -8,3%), "un calo in parte legato a un contesto di instabilità economica e limitato, peraltro, a un numero ristretto di mercati, che nel periodo precedente avevano registrato performance di crescita straordinarie". L'ebitda è pari a 14,8 milioni (14 milioni al 31 marzo 2022, +5,5%), l'ebit a 10,8 milioni in linea con i primi tre mesi del 2022. La posizione finanziaria netta è negativa per 139,4 milioni di euro (-141,7 milioni di euro al 31 dicembre 2022). "Sulla base del portafoglio ordini acquisito e del previsto contributo dei flussi di royalties e sourcing commission - spiega l'azienda - è possibile attendere che anche per l'esercizio in corso si confermi lo sviluppo positivo del fatturato consolidato anche se i risultati restano comunque condizionati dall'evolversi del contesto macroeconomico e geopolitico globale".