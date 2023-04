Torino vince causa al Ministero su rimborso spese elettorali

E' in corso una lite giudiziaria fra il Comune di Torino e il Ministero dell'Interno intorno al rimborso dei costi sostenuti da Palazzo Civico per organizzare le elezioni del 2019. L'amministrazione municipale, davanti al Tar, ha vinto il primo round e ha anche incassato i complimenti dei giudici, che hanno lodato le "virtuose misure di contenimento della spesa" adottate all'epoca dei fatti. La somma in contestazione, secondo quanto si ricava dalla lettura della sentenza, è di circa 369 mila euro. Nel 2019 Palazzo Civico si occupò dell'organizzazione tecnica dell'election day del 26 maggio per le regionali e le europee, assolvendo - insieme a tribunale e prefettura - alle funzioni di coordinamento e sostegno delle attività di altri ventidue 22 Comuni del circondario; come da prassi, anticipò le spese e poi chiese il rimborso. Secondo la ricostruzione di Palazzo Civico, in vista della tornata elettorale il Ministero dell'Interno aveva invitato tutte le amministrazioni a contenere le spese e aveva fissato, per il rimborso, un tetto pari all'80% delle somme impiegate in occasione del referendum del 2016, che per Torino corrispondeva a 1,8 milioni. Il capoluogo subalpino si limitò a chiedere 1,4 milioni. Ma a giugno il Ministero abbassò il limite massimo del rimborso a quota 1.084.507 euro. La prefettura, al momento di calcolare le somme, eliminò l'importo in esubero. Il Tar ha stabilito che, se da una parte la condotta del Ministero fu "proceduralmente fuorviante", dall'altra il Comune era stato "virtuoso", dato che aveva speso meno di quanto programmato da Roma. Quindi ha annullato il decreto prefettizio.