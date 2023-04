Approvata la variante urbanistica per la Metro 2 di Torino

Dopo l'inserimento della nomina del Commissario straordinario in Gazzetta Ufficiale, un altro passo avanti verso la seconda linea della metropolitana torinese. La Giunta comunale ha approvato oggi la variante urbanistica che introduce nel Piano Regolatore le modifiche necessarie a garantire la conformità urbanistica per il tracciato della nuova linea per la tratta Rebaudengo-Politecnico. Una tratta che deve affrontare la complessità tecnica dell'attraversamento del centro città che interessa edifici di pregio storico ed elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica rispetto ai quali occorreranno particolari accorgimenti. L'approvazione della variante urbanistica è un passaggio tecnico fondamentale per dare avvio al progetto. "La linea 2 della metropolitana - sottolinea il sindaco, Stefano Lo Russo - è davvero la più grande opera infrastrutturale della città, ne cambierà radicalmente il volto e segnerà un punto di svolta anche per le politiche di transizione ecologica dando a Torino una rete di trasporto pubblico efficiente e davvero all'avanguardia".