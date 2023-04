Rapina e tentato omicidio a Torino: 2 arresti

I carabinieri di Torino hanno arrestato a Saluzzo, in provincia di Cuneo, un uomo e una donna, ritenuti responsabili di tentato omicidio, sequestro di persona e rapina aggravata ai danni di un cittadino marocchino. I fatti risalgono al 22 aprile scorso, quando la vittima è stata aggredita all'interno del proprio alloggio in corso Svizzera, a Torino, riportando lesioni tali da essere ricoverato in coma. I militari hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico della ex compagna della vittima e di suo fratello, entrambi marocchini, che avrebbero agito con lo scopo di commettere una rapina, dopo che la vittima si sarebbe rifiutata di accettare richieste economiche avanzate dalla donna. I due indagati, residenti a Saluzzo, la mattina dell'aggressione hanno raggiunto Torino in auto, quindi dopo avere sottratto alla vittima denaro e un telefono cellulare, hanno fatto rientro nella cittadina cuneese.