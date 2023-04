Pnrr: in Piemonte finanziati 400 progetti culturali

Quasi un comune piemontese su cinque ospita un sito di interesse storico che sarà rigenerato con i fondi del Pnrr: ne sono interessati 215 comuni, in meno di un anno sono stati finanziati più di 400 progetti culturali per un valore di quasi 130 milioni di euro; gli ultimi 38,2 milioni serviranno a recuperare edifici storici oggi in disuso o in stato di degrado attraverso 311 progetti che avranno una ricaduta economica di 49,7 milioni di euro. E' quanto emerge dall'ultima graduatoria dei programmi di recupero degli edifici rurali stilata dal Settore Cultura della Regione Piemonte. Per il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore regionale alla Cultura Vittoria Poggio, la ricognizione dei progetti "racconta un Piemonte capace di raccogliere e sfruttare in pieno la sfida di spendere praticamente tutte le risorse messe a disposizione dal Pnrr. Gli investimenti sulla cultura sono ormai un asset e nello stesso tempo un patrimonio da valorizzare di cui è dotato il Piemonte". Su tutte le province sono quindi in arrivo risorse, dai 16,3 milioni per i 128 programmi in 77 comuni agli 1,2 per il Biellese (10 progetti in altrettanti comuni).