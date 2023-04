Maltempo: allerta gialla nel Torinese e nel Cuneese

Piogge in arrivo sul Piemonte che potrebbero allentare un po' la grave siccità. A portarle - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - sarà il transito di aria più fredda e umida proveniente dall'Atlantico settentrionale. Dal primo mattino di domenica previste precipitazioni sul settore occidentale della regione, nel pomeriggio scatterà l'allerta gialla per i temporali diffusi, "con valori localmente molto forti tra Torinese e Cuneese". La quota neve sarà intorno ai 2.100 metri di altitudine. Piogge diffusi e temporali sono previsti anche lunedì 1 maggio, in particolare tra il Torinese e il Verbano. Da martedì - è l'evoluzione prevista da Arpa - ci sarà la rimonta dell'alta pressione, con nuove correnti secche da nord. L'allerta gialla di domenica 30 aprile - con la possibilità di "locali allagamenti e isolati fenomeni di versante - riguarda la pianura tra Cuneese e Torinese, l'alta Valle di Susa e le valli Chisone, Pellice, Po, Varaita, Maira, Stura e Tanaro.