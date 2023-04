Aisla, festeggiati i 40 anni di attività dell'associazione

Quarant'anni di attività per Aisla, l'associazione che si batte per l'assistenza e la cura dei malati di Sclerosi laterale amiotrofica. Il traguardo è stato festeggiato a Granozzo con Monticello, a pochi chilometri da Novara con una due giorni di approfondimenti e testimonianze, l'assemblea dei soci e l'approvazione del bilancio sociale 2022. I 40 anni di Aisla - ha detto Mario Sabatelli, presidente della commissione medico scientifica dell'associazione e direttore clinico dell'area adulti del Centro NeMO al Policlinico Gemelli di Roma - rappresentano l'unità di intenti della comunità scientifica e dei pazienti per raggiungere obiettivi che oggi rappresentano una svolta per la malattia". Sabatelli ha ricordato le buone notizie di questi giorni - l'approvazione delle linee guida Inps e del farmaco Tofersen, quest'ultimo da parte della Fda (Food and drug administration). "Il nostro obiettivo - ha sottolineato Fulvia Massimelli, presidente nazionale Aisla - è quello di accorciare la distanza tra il sogno di sconfiggere la malattia e la realtà. Sono convinta che solo grazie all'alleanza con la comunità scientifica e le istituzioni sia possibile affrontare la nostra malattia". Tra gli intervenuti il cantautore Ron, consigliere nazionale e testimonial di Aisla: "Da anni - ha detto - sono al fianco delle persone con Sla, consapevoledella forza slenziosa che questi amici, che io chiamo guerrieri, sanno dimostrare". Nella due giorni per i 40 anni di Aisla c'è stato spazio anche per un commovente ricordo di Gianluca Vialli, "per il suo instancabile impegno nel finanziare la ricerca scientifica sulla Sla".