Torino: FdI, minacce centri sociali e aggressione a nostro gazebo

Oggi, durante il regolare svolgimento di un banchetto autorizzato di Fratelli d’Italia al mercato di corso Racconigi a Torino, militanti del centro sociale Gabrio si sono presentati minacciando le autorità e i militanti del partito, disturbando l’attività di divulgazione sull’operato del governo Meloni, tentando di aggredire i partecipanti. Lo denuncia FdI in una nota.“La tensione politica a Torino ha raggiunto vette intollerabili - afferma la senatrice di Fratelli d’Italia e consigliera comunale di Torino, Paola Ambrogio -. È necessario che le istituzioni diano una pronta risposta a questi atti eversivi per garantire il regolare svolgimento delle attività democratiche”. “La presenza sul territorio di estremisti quali gli esponenti dei centri sociali - che arrivano finanche ad esprimere minacce personali - sta rendendo sempre più difficile e pericolosa l’attività politica che, in uno Stato democratico, deve essere garantita e tutelata, aggiungono i dirigenti di FdI Ravello e Forzese.“Le istituzioni cittadine devono intervenire subito. È necessaria una presa di posizione netta da parte dell’Amministrazione Lo Russo che inequivocabilmente condanni questo genere di avvenimenti e stabilisca, una volta per tutte, l’illegalità di questi soggetti, procedendo allo sgombero di tutte le occupazioni abusive, che offrono ospitalità e alimentano degrado e violenza”, concludono Ambrogio, Ravello e Forzese.