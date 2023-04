Sanità: Pd a Preioni, i nostri sono dati veri

"I dati su assunzioni e gettonisti arrivano dalle aziende sanitarie. Se Preioni cerca qualcuno che mente si guardi allo specchio". Due esponenti del Pd, Domenico Rossi, segretario del partito in Piemonte, e Daniele Valle, vicepresidente del consiglio regionale, replicano così alle affermazioni di Alberto Preioni, capogruppo della Lega in consiglio regionale, in materia di sanità. "Durante la nostra conferenza stampa del 27 aprile - osservano - noi abbiamo fornito dati precisi su due questioni: il numero delle assunzioni effettuate dalle varie ASL e le risorse usate per pagare le cooperative o le società che forniscono gettonisti. L'accusa di fornire dati falsi è gravissima e Preioni dovrebbe provarla se non vuole che gli torni indietro come un boomerang. Noi abbiamo una fonte chiara e ufficiale: le aziende sanitarie. E siamo disposti a un confronto pubblico in qualsiasi momento, azienda per azienda, territorio per territorio". "Abbiamo chiesto a tutte le Asl del Piemonte - aggiungono Rossi e Valle - di fornirci il numero delle cessazioni e il numero delle nuove assunzioni anno per anno. Abbiamo poi fatto delle semplici addizioni e sottrazioni per avere il dato finale. Anche i consiglieri della Lega dovrebbero essere in grado di farlo. Ma se i nostri dati sono falsi allora Preioni sta dicendo che le aziende ci hanno omesso delle informazioni o peggio le hanno fornite falsate. E questo sarebbe gravissimo".