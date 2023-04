Incendio ad Avigliana, in fiamme tettoie e legnaia

Un incendio è divampato stamani ad Avigliana (Torino), in bassa Valle di Susa. Le fiamme hanno interessato due tettoie e una legnaia a ridosso di alcune abitazioni in via Cascina Rolle. Sul posto sono intervenute squadre di vigili del fuoco da Grugliasco e quella volontaria di Avigliana e Borgone.