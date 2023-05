1° Maggio: Lo Russo, sviluppo e coesione sociale

"L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro: sono queste le parole che, da 75 anni, aprono la nostra Costituzione e che ci hanno guidato questa mattina quando siamo scesi in piazza insieme, per celebrare la festa di lavoratrici e lavoratori e per ribadire il valore del lavoro e la sua importanza per il nostro Paese". Così su Fb il sindaco di Torino, Stefano lo Russo, che aggiunge "oggi più che mai viviamo un momento complesso, in cui grandi sconvolgimenti hanno acuito le disuguaglianze, messo a dura prova la nostra capacità produttiva e la coesione sociale". "Precarietà, lavoro povero, scarse tutele, emergenza abitativa, difficoltà ad arrivare alla fine del mese hanno aumentato le illegalità diffuse, il senso di insicurezza sociale, le nuove povertà e dilatato la forbice sociale. Sta a noi ridurre questa forbice, e dobbiamo farlo insieme, istituzioni, corpi intermedi, organi di rappresentanza - scrive ancora il primo cittadino del capoluogo piemontese - solo riconoscendosi reciprocamente e solo condividendo obiettivi e scenari potremo, tutti insieme, far fare uno scatto in avanti al nostro Paese e alla nostra Città, a partire dal patto che come Torino abbiamo già sottoscritto con Cgil-Cisl e Uil, che vogliamo rilanciare e sviluppare". "Le persone in piazza questa mattina dimostrano che abbiamo la forza per lottare per un lavoro giusto, equo, sicuro, adatto ai bisogni di tutte e di tutti. Crediamo davvero che la Festa di oggi possa essere punto di partenza per costruire, insieme, un futuro di sviluppo, coesione e sostenibilità", conclude Lo Russo sui social.