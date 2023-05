1° Maggio: Conticelli (Pd), non è un palco per antagonisti

"Il Primo Maggio è la festa dei lavoratori e delle lavoratrici, una giornata di lotta per i diritti, non il palcoscenico antagonista". E' quanto afferma Nadia Conticelli, capigruppo Pd in Consiglio comunale a Torino, in merito all'andamento del corteo di oggi nel capoluogo piemontese. "E' offensivo - dice - che sedicenti gruppi antagonisti cerchino visibilità e palcoscenico in ogni occasione, predicando odio, divisione e violenza. Inneggiare alla pace con fumogeni e faló di bandiere è una contraddizione palese". Per Conticelli "i protagonisti del Primo Maggio sono in primo luogo i lavoratori e le lavoratrici e le loro associazioni sindacali, che ci rappresentano tutti e tutte", e "la massiccia partecipazione al corteo torinese nonostante la pioggia battente è un segnale importante, nel momento in cui il Governo riduce tutele e risorse per i lavoratori".