Dl lavoro: O. Napoli (Azione), la precarietà rimane tale e quale

"Quando a palazzo Chigi sedeva Mario Draghi, cioè il più politico degli ultimi presidenti del Consiglio, il dialogo con le parti sociali era all'ordine del giorno. Con risultati da tutti visti e da molti anche apprezzati. Se il Consiglio dei ministri del primo maggio voleva colpire l'immaginazione dell'opinione pubblica va bene, ma se voleva cambiare le politiche lavoristiche del Paese è andato meno bene. Il taglio del cuneo fiscale, misura ottima, è fino a dicembre 2023, cioè otto mesi. E dopo? La precarietà, vera piaga che colpisce tutte le fasce anagrafiche ma i giovani in particolare, rimane tale e quale". Lo afferma Osvaldo Napoli di Azione. "Non posso che fare mie le parole del segretario della Cisl, Luigi Sbarra, quando sostiene che è il momento di investire sul lavoro "sulla qualità del lavoro e investire per creare quelle strutture che sono necessarie. Al centro deve tornare la sanità pubblica, la scuola pubblica e la qualità del lavoro". Esattamente quello che Azione si propone di fare presentando propri emendamenti che vadano nella direzione di aprire il lavoro ai giovani under 25 e recuperar quei lavoratori over 55 che lo hanno perso. L'equità sociale si costruisce con pazienza e senza far sventolare vessilli", conclude.