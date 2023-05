1° maggio: Viale (+Europa), chi brucia bandiera Nato è per la guerra

"Pensate a quale dittatura e a quale giustizia sommaria saremmo sottoposti se dovessero vincere loro, quelli che bruciano le bandiere. Ecco perché c'entra la bandiera della Nato nei cortei antifascisti per i diritti e per la libertà". E' il commento di Silvio Viale, consigliere comunale a Torino per Più Europa, in merito a quanto accaduto oggi in piazza San Carlo. Il riferimento alla bandiera della Nato è alle contestazioni del 25 aprile. Viale afferma che "la motivazione (a portare il vessillo dll'Alleanza atlantica - ndr) viene da quelli che il primo maggio bruciano le bandiere di Nato, Unione europea e Usa spacciandosi per essere contro la guerra quando propugnano violenza e guerra a 360 gradi".