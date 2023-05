Piemonte Film Tv fund, da oggi attivo il bando della Regione

È attivo da oggi, fino al 6 giugno 2023, sul sito della Regione Piemonte, il bando della prima sessione 2023 del Piemonte Film Tv Fund, che mette a disposizione contributi a fondo perduto a supporto delle imprese operanti nel settore della produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva. "Il bando - commenta Andrea Cane, responsabile Enti locali della Lega - per questa prima parte dell'anno 2023 potrà contare su risorse pari a 2,5 milioni di euro e le domande potranno essere presentate sul sito della Regione. I progetti finanziabili, devono concludersi nell'arco di 18 mesi per la finzione e 30 mesi per l'animazione e devono riguardare investimenti diretti alla produzione di opere audiovisive di varie categorie tra cui lungometraggi di finzione, di animazione, opere di finzione singole televisive e web e opere di animazione seriali televisive e web destinate principalmente alla trasmissione televisiva". "Con i precedenti bandi Piemonte Film Tv Fund sono stati finanziati complessivamente 35 progetti - conclude Andrea Cane - realizzati in tutto o in parte nella nostra Regione, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Rassicuranti i dati dell'assessore regionale alla Cultura, promotrice dell'iniziativa che con 5,5 milioni di euro, ha portato ad una ricaduta in termini di spesa delle produzioni sul territorio piemontese superiore a 25 milioni di euro, con un ritorno parti a 4,5 volte l'investimento effettuato".