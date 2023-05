Tav: dg aggiunto Telt, vivo sotto scorta da 9 anni

"Vivo sotto scorta da nove anni". Lo ha detto Maurizio Bufalini, direttore generale aggiunto per l'Italia di Telt, la società che si occupa della realizzazione della linea ferroviaria Tav Torino-Lione in Valle di Susa, testimoniando in tribunale a Torino al maxi-processo Askatasuna. Rispondendo alle domande del pm Manuela Pedrotta, Bufalini ha spiegato che nel febbraio del 2014 ricevette minacce di morte: "Mi chiamò la Digos e mi disse che una lettera minatoria che riguardava me e tre altre persone era stata recapitata a un'agenzia giornalistica a Bologna". Dal giorno seguente scattò la protezione da parte delle forze dell'ordine. "Ancora oggi ho una tutela", ha detto Bufalini.