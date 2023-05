POLITICA & SANITÀ

Emergenza infermieri in corsia:

nel 2038 il 40% sarà in pensione

L'allarme del sindacato Nursing Up che denuncia anche la crescita dell'età media negli ultimi tre anni (da 46 a 52 anni). "È il frutto delle mancate assunzioni". Tra il 2019 e il 2020 persi più di mille posti. Delli Carri: "Serve un tavolo permanente"

Tra quindici anni il 40 percento degli infermieri in Piemonte sarà in pensione. L’età media è aumentata, dal 2019 a oggi, di quasi sette anni, da 45,6 a 52,2. “È quel che accade quando non viene sostituito chi va in pensione” attacca il Nursing Up sindacato degli infermieri e delle professioni sanitarie, secondo cui “sarebbe necessario già oggi avere almeno 5mila infermieri in più, assunti e immessi nel sistema sanitario pubblico della nostra regione”.

Le cifre di questo “disastro generazionale” sono certificate a livello nazionale dall’indagine dell’osservatorio Oasi (Observatory on healthcare organizations and policies in Italy) del Cergas Bocconi, svolta nel maggio 2022, che hanno evidenziato come l’età media dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale sia addirittura 56,49 anni. Secondo il sindacato “le linee guida su cui lavorare sono essenzialmente tre: un rigoroso e coraggioso piano di assunzioni che contribuisca a sanare la voragine esistente; una valorizzazione economica del lavoro dei sanitari che può e deve restituire appeal e credibilità alla nostra professione; l’incentivazione del ricambio generazionale continuo partendo dalle basi della professione, ovvero dai corsi universitari”.

“Oggi, gli infermieri sono pochi, con un’età media superiore ai 50 anni, e si applicano in una professione usurante sia fisicamente sia psicologicamente, che non può essere affrontata per quarant’anni lavorativi di fila” dice il segretario regionale di Nursing Up Claudio Delli Carri, secondo il quale “un altro dato drammatico” sono “le domande al corso di laurea per infermiere che secondo i dati nazionali sono palesemente diminuite rispetto agli anni precedenti, dopo i picchi riscontrati tra il 2010 e il 2013”.

Insomma, la situazione è allarmante. Secondo i dati raccolti dal Pd piemontese solo nel 2022 a fronte di 1.530 cessazioni gli infermieri assunti a tempi indeterminato o determinato con contratto di almeno dodici mesi sono stati 1.292 con un saldo negativo di 238 unità. Se si tiene conto solo degli assunti a tempi indeterminato negli ultimi due anni si sono persi quasi 1.100 posti da infermiere. Conclude Delli Carri: “Chiediamo a chi di dovere di organizzare un tavolo permanente di emergenza, con la presenza dei sindacati, per creare una strategia d’azione concreta e da attuare subito per tentare di trovare una soluzione”.