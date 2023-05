Piemonte, consiglio regionale su piano rifiuti e bonifiche

Il consiglio regionale del Piemonte si riunisce oggi in seduta unica fino alle 19. Al centro dei lavori, l'esame della proposta di deliberazione sul Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate. Saranno inoltre fatte alcune nomine e messi al voto numerosi atti di indirizzo. Fra le richieste di inserimenti all'ordine del giorno, il consigliere Pd Domenico Rossi, segretario regionale del partito, ne ha presentata una legata alla recente visita in Piemonte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per le celebrazioni del 25 aprile a Cuneo. L'odg proposto si intitola 'Piemonte terra simbolo della Resistenza e della lotta al nazifascismo'. "Chiediamo l'inserimento oggi - ha spiegato Rossi - perché questa è la prima seduta dell'Assemblea legislativa piemontese dopo la visita del presidente Mattarella, che ci ha resi orgogliosi della nostra terra. Anche il presidente della Regione, Alberto Cirio, ha affermato in quella occasione che noi piemontesi siamo 'geneticamente antifascisti'. Ci sembra importante come Consiglio regionale rimarcare questi passaggi, in onore del presidente Mattarella e anche alle parole dette dal presidente Cirio durante la visita del capo dello Stato".