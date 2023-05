Pallavolo: a Torino le finali Champions maschile e femminile

Le quattro squadre più forti d'Europa, con un derby turco e uno polacco, un montepremi totale di 1,5 milioni con una perfetta parità di genere nei premi, 500mila euro alle formazioni vincitrici sia maschile che femminile, già 6mila biglietti venduti e 2mila prenotati dai team per i loro fan, di cui il 64% da tifosi italiani nonostante l'assenza di squadre di casa, anche se in campo non mancherà un pizzico d'Italia. E' la fotografia delle Cev Champions League Finals di volley che vedranno disputare a Torino, il 20 maggio, le due finali della coppa europea maschile e femminile. A sfidarsi al Pala Alpitour per il massimo trofeo europeo, per le donne, le due squadre di Istanbul, la VakifBank di Giovanni Guidetti e Paola Egonu e l'Eczacibasi Dynavit, mentre in campo maschile le due polacche Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle e Jastrzebski Wegiel. Le Cev Champions League Volley Super Finals - che hanno fatto il loro esordio con questa formula nel 2019 - tornano in Italia per la seconda volta dopo l'edizione 2021 tenutasi a Verona.