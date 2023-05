Rear: Russi (M5s), fare chiarezza su rapporti con il Comune

"La questione, estremamente delicata non solo per il Pd e per la giunta Lo Russo, ma anche e soprattutto per i cittadini, merita totale chiarezza e trasparenza e proprio per questo ho predisposto un accesso agli atti per avere conto di tutti i rapporti in essere fra Rear e Comune, le sue partecipate, i suoi enti e tutte le fondazioni, incluse la Fondazione Torino Musei e la Fondazione Teatro Regio. Ho anche chiesto tutti i contratti di servizio conclusi o ancora attivi fra Rear e Comune relativi agli eventi pubblici". Ad annunciarlo, a proposito dell'inchiesta che ha coinvolto il senatore Dem Mauro Laus, il capogruppo M5s in Consiglio comunale, Andrea Russi. Russi, che non vuole "entrare nel merito dell'inchiesta penale", sottolinea che "da un punto di vista meramente politico, ho sempre ritenuto che aver affidato la delega ai Grandi Eventi a Mimmo Carretta, già collaboratore e socio della cooperativa Rear, sia stato quantomeno inopportuno. Perché - precisa - la Rear fornisce i propri servizi a innumerevoli enti ed associazioni, incluse quelle che, appunto, organizzano eventi e gestiscono le venues. Non solo - aggiunge -, Carretta e altri consiglieri, da quanto risulta sul sito del Comune di Torino, sono stati beneficiari di contributi elettorali diretti da parte della Rear nel 2016, nulla di penalmente rilevante - puntualizza Russi -, è una questione tutta politica. E a nostro giudizio è stata una scelta politica inopportuna del sindaco Lo Russo, ancora più evidente oggi dalle notizie relative all'inchiesta della magistratura".