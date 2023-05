Incendio danneggia una torrefazione nel Torinese

Diverse squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo dalle 12 di oggi a Caluso, nel Torinese, in via Vittorio Veneto, per un vasto incendio che ha gravemente danneggiato il capannone della Giuliano Caffè, un'attività di torrefazione. Il rogo è divampato all'interno dell'area di produzione della ditta dove era in corso la torrefazione del caffè crudo. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di salvare la palazzina uffici e le case a ridosso del capannone. Accertamenti in corso sulle cause del rogo da parte dei carabinieri di Caluso. Danni ingenti per l'attività la cui produzione al momento è bloccata.