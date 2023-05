L'avanguardia della cardiologia interventistica a Torino

Il centro congressi Lingotto di Torino ospiterà il 4 e il 5 maggio 2023 la seconda edizione del Turin Cto&Chip, evento internazionale dedicato alla cardiologia interventistica. Il congresso, al quale sono attesi oltre 400 specialisti da tutto il mondo, si concentrerà sui trattamenti per le occlusioni coronariche croniche totali (Cto) e le nuove tecniche per i pazienti complessi ad alto rischio con indicazione all'intervento coronarico (Chip - Complex higher-risk and indicated patients), che fino a poco tempo fa erano considerati inoperabili. Il programma prevede 18 casi live di occlusioni croniche con approccio anterogrado e retrogrado, realizzati e commentati dai migliori specialisti del settore. "Si tratta di una procedura iniziata in Giappone e che si sta diffondendo in tutto il mondo - spiega Andrea Gagnor, cardiologo dell'ospedale Maria Vittoria di Torino - Asl Città di Torino, coordinatore scientifico del convegno insieme a Roberto Garbo, cardiologo del Maria Pia Hospital di Torino, Ospedale di Alta Specialità di Gvm Care & Research accreditato con il sistema sanitario nazionale. "In Italia sono ancora pochi i centri dove è possibile eseguire la procedura e Torino è capofila nazionale".