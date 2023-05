Inchiesta Rear: Laus, c'è la Cartabia ma io informato dopo

"È singolare che nonostante la cosiddetta Legge Cartabia abbia introdotto il divieto per gli Uffici della Procura della Repubblica e per gli ufficiali di polizia giudiziaria di fornire informazioni sugli atti di indagine senza formale e motivata autorizzazione, gli interessati vengano messi a conoscenza di essere indagati senza averne avuta prima alcuna informazione ufficiale". Lo scrive, su Instagram, il deputato del Pd Mauro Laus, indagato dalla Procura di Torino, che ha aperto un fascicolo legato alle attività di Rear, un'azienda piemontese che si occupa di vigilanza e sicurezza, di cui il parlamentare è socio. "Alcuni giornalisti sono più informati di me..", aggiunge Laus.