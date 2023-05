Wind3: sindacati, scorporo colpirà il costo del lavoro

Presidio dei lavoratori Wind3, questa mattina, davanti al municipio di Ivrea. La manifestazione, promossa da Cgil, Cisl e Uil a livello nazionale, segue la decisione dell'azienda di scorporare l'attività e l'infrastruttura di rete con la relativa cessione a fondi di investimento. Un centinaio i lavoratori in piazza. "In un contesto competitivo come quello delle telecomunicazioni, questa decisione porterà alla rivisitazione verso il basso della struttura dei costi - spiegano i sindacati - colpiranno il costo del lavoro, generando una continua riduzione dei perimetri occupazionali". Secondo Cgil, Cisl e Uil, inoltre, la decisione dell'azienda rischia di avere forti ripercussioni proprio nell'eporediese: "Un territorio che aveva trovato, sulla scia dell'erdità olivettiana, proprio nelle telecomunicazioni uno sbocco naturale per esprimere intelligenza ed occupazione, rischia di pagare un prezzo molto altissimo".