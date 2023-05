Torino: Cairo, sullo stadio le interlocuzioni sono aperte

"Ci sono delle interlocuzioni aperte, vediamo quel che è possibile fare, ovviamente se ci sono delle possibilità saremo presenti per fare qualcosa di buono". Così, al termine della cerimonia al cimitero Monumentale in ricordo del Grande Torino a 74 anni dalla tragedia di Superga, il presidente del Torino, Urbano Cairo, a proposito del futuro della gestione dello stadio Olimpico Grande Torino. L'impianto è di proprietà del Comune e la società granata l'utilizza grazie a una concessione decennale che scade a fine giugno 2025. Lo stadio si trova poco lontano da quello che oggi diventerà il giardino Valentino Mazzola, in piazza Galimberti. "Questa intitolazione - sottolinea - è una grande cosa, è intitolato a lui in quanto rappresentante di una grande squadra, animatore e anima di quella squadra. Una cosa bella che la città ha fatto e di questo sono molto grato, molto orgoglioso".