Siccità, ad aprile -47% deficit di pioggia in Piemonte

A fine aprile 2023 il Piemonte risulta spaccato a metà dal punto di vista idrico: tre bacini - nella parte settentrionale, orientale e meridionale - risultano in condizioni di siccità severa, mentre gli altri due, cioè quello della Dora Baltea e del Piemonte occidentale, sono in condizioni moderatamente siccitose. E' quanto emerge dai dati di Arpa. Per quanto riguarda le precipitazioni, il mese di aprile 2023 ha registrato valori al di sotto della norma climatica 1991-2020, con un deficit medio sul bacino del Po fino a Ponte Becca, quantificabile in circa -47%: la perturbazione che ha coinvolto la regione a fine mese ha contribuito a ridurre in parte il deficit pluviometrico del mese, rimasto più consistente nelle zone in provincia di Alessandria e Asti. Con aprile è proseguita la serie di mesi con precipitazioni al di sotto dei valori storici: nell’ultimo anno solamente i mesi di agosto e dicembre 2022 hanno determinato surplus idrici, peraltro contenuti. La giornata più piovosa, il 30 aprile, ha registrato circa 20 mm medi sulla regione, un quantitativo che non si registrava dal 9 ottobre 2022 e che si é osservato solo altre 4 volte nell’ultimo anno e mezzo, cinque se si include la pioggia del 1° maggio. Le precipitazioni del 1° maggio, diffuse su tutta la regione, sono state di 26 mm medi in 24 ore che si vanno a sommare ai 20 mm del giorno precedente. Questi due giorni di maltempo sono riusciti ad alleviare solo leggermente le forti condizioni di siccità tuttora presenti in regione, portando il deficit da inizio anno al -44%.