Sella sempre più sostenibile, generato valore per 1 miliardo

Il gruppo Sella prosegue il suo percorso in ambito Esg (Environmental, Social, Governance). Dalla Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2022, emerge come Il valore economico generato dal gruppo abbia superato il miliardo di euro, distribuito per l'80% ai diversi stakeholder. Il gruppo poi utilizza in Italia e in Romania energia elettrica che deriva al 100% da fonti rinnovabili certificate. I 18 impianti fotovoltaici installati sulla copertura di sedi e succursali presenti sul territorio nazionale contribuiscono inoltre al proprio fabbisogno energetico. Sono stati avviati anche i lavori per la costruzione di un parcheggio dotato di impianto fotovoltaico presso la sede del gruppo a Biella e l'installazione di nuove colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Inoltre il team di Sella, composto da dipendenti e collaboratori, è cresciuto raggiungendo un totale di 5.799 persone, un'età media di 43 anni e una componente femminile del 46%. Nel 2022 sono state erogate oltre 226mila ora di formazione.