Marelli, accordo per passaggio a contratto metalmeccanici

È stata raggiunta oggi a Torino l'ipotesi di accordo con Marelli per la adozione del contratto nazionale di lavoro dei metalmeccanici. L'intesa - firmata da Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm, Aqcfr - riguarda i temi rimasti aperti dell'orario di lavoro, del lavoro agile (smart working) e del welfare aziendale e si aggiunge a quelle già siglate sulla armonizzazione della retribuzione nel passaggio dal contratto specifico al contratto nazionale, sui rapporti sindacali e sul premio di risultato. L'accordo sarà votato prima dalle rsa i giorni 10 e 11 maggio e poi dopo le assemblee da tutti i lavoratori nella consultazione del 29 e 30 maggio. Se sarà approvato entrerà definitivamente in vigore dal primo giugno. La parte sulla armonizzazione del passaggio dal ccsl al contratto nazionale esplicherà tutti gli effetti immediatamente, mentre il contratto integrativo sarà in vigore fino alla fine del 2025, con clausola di ultrattività fino al successivo rinnovo.