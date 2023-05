POLITICA & GIUSTIZIA

Laus: nessun passo indietro

Il deputato torinese del Pd affronta con cipiglio l'inchiesta della magistratura. "Dalle legittime indagini mi difenderò nelle sedi competenti". E a detrattori e sciacalli dice: "Il mio impegno politico aumenterà. Sarò come sempre un protagonista attivo"

“A chi ti chiede cosa farò politicamente puoi rispondere tranquillamente che il mio impegno politico aumenterà e non si scalfirà a partire dalle prossime elezioni regionali. Sarò come sempre un protagonista attivo”. Così, sui social, il deputato del Pd Mauro Laus, indagato dalla Procura di Torino nell’inchiesta sulla cooperativa di servizi Rear. Riferendo di una telefonata con un amico preoccupato per lui, Laus sottolinea che “oggi vanno all’incasso i miei detrattori (in questa partita) poi incasserò io e tutti i cittadini che non mi hanno fatto mai mancare il loro sostegno. Dalle legittime indagini della guardia di finanza e dalla procura – afferma Laus – mi difenderò nelle sedi competenti come fanno tutti i cittadini italiani, dallo sciacallaggio me la caverò da solo, fortunatamente arrivo dall'ultimo banco, sono strutturato psicologicamente e mentalmente”.