Siccità: Salvini, Mit mette i primi 50 milioni altri aiutino

"Siamo rapidi, sblocchiamo cantieri. Come promesso, abbiamo già convocato per domani la cabina di regia sull'emergenza idrica. Ho chiesto a tutte le Regioni le opere più urgenti da fare, da finanziare, da progettare, da sbloccare. Quindi domani, finalmente, si parte. Come Ministero ci mettiamo i primi 50 milioni, conto che anche gli altri colleghi diano una mano". Così Matteo Salvini, oggi pomeriggio a Novi Ligure per un incontro pubblico in vista del voto alle Amministrative del 14-15 maggio. "Bisogna raccogliere l'acqua piovana, evitare la dispersione idrica, aiutare agricoltori, cittadini, imprenditori. - ha aggiunto Salvini - Perché non si può essere una settimana in siccità e un'altra settimana sotto alluvione. Quindi l'acqua va raccolta, distribuita ai campi quando non piove e trattenuta quando piove troppo. Sono assolutamente sul pezzo e non vedo l'ora di cominciare".