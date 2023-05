Iren, via libera azionisti a bilancio e destinazione utile

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Iren ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 di Iren, la Relazione sulla gestione e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio pari a 258,687 milioni di euro, così come deliberato dal consiglio di amministrazione il 23 marzo: 12,9 milioni, pari al 5% dell'utile di esercizio, a riserva legale; 143,1 milioni a dividendo agli azionisti, corrispondente a 0,11 euro per ciascuna azione ordinaria. Le azioni proprie non beneficeranno del dividendo che sarà posto in pagamento a partire dal 21 giugno. L'assemblea ordinaria ha inoltre autorizzato il consiglio di amministrazione ad acquistare e disporre di azioni fino al 3,5% del capitale sociale, in aggiunta alle all'1,37% già oggetto di acquisto nell'ambito di precedenti programmi. Il programma di acquisto di azioni proprie è consentito per diciotto mesi a decorrere da oggi.