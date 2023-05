Confindustria, il Canavese verso una nuova fase di crescita

Oggi a Ivrea, Confindustria Canavese, Agenzia Piemonte Lavoro e Camera di Commercio di Torino hanno presentato i dati relativi all'andamento del lavoro e delle imprese in Canavese. La lettura complessiva denota un clima discretamente positivo. "I dati restituiscono una situazione di crescita che conferma i risultati positivi tra le aziende - dice Cristina Ghiringhello, direttore di Confindustria Canavese - stiamo assistendo a un consolidamento della fiducia e a una ripresa degli investimenti". L'auspicio degli industriali è che il trend di risalita venga mantenuto e confermato e che, con il primo calo di costi energetici, anche i margini economici tornino ad essere adeguati. "Il numero di imprese registrato nel 2022 è stabile, con una lieve flessione delle sedi di impresa e un aumento delle unità locali", aggiunge Guido Bolatto, segretario generale della Camera di commercio. L'analisi ha riguardato complessivamente 158 Comuni a nord di Torino dove sono insediate 32956 imprese (il 14,8% del torinese) che impiegano più di 113 mila addetti. Il 95,5% del totale sono microimprese. In Canavese resta il commercio il primo settore per consistenza (il 22,4%). In tema di occupazione il 2022 si è chiuso con quasi mille posti di lavoro in più.