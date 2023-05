Comunali: Salvini, fatto di tutto per tenere centrodestra unito

"In Italia votano 700 comuni. Abbiamo fatto di tutto per tenere il centrodestra unito. Purtroppo in poche situazioni - e penso a Novi, penso a Massa e penso in poche altre realtà - qualcuno ha preferito dividere. La Lega lavora per unire. Così Matteo Salvini, segretario federale della Lega - intervenendo a Novi Ligure (Alessandria) per la candidatura a sindaco di Giacomo Perocchio. "Sono convinto che Giacomo con la squadra, con un mix di esperienza e gioventù, è il classico esempio di come esperienza, passione, militanza, onestà possano arrivare in Comune e trasformare un ideale - l'amore per la propria città - nel ruolo di sindaco. Ci sono liste eccellenti e sono contento che la Lega con le Civiche rappresenti veramente il centro destra".