Inchiesta Rear: Russi (M5s) chiede comunicazioni del sindaco

Il caso Rear, l'inchiesta che vede indagato il deputato Pd Mauro Laus e che coinvolge due esponenti dell'amministrazione torinese, l'assessore allo Sport e Grandi Eventi, Mimmo Carretta, e la presidente del Consiglio comunale, Maria Grazia Grippo, potrebbe arrivare in Sala Rossa. Il capogruppo M5s Andrea Russi, che nei giorni scorsi aveva sollecitato una presa di posizione del sindaco Stefano Lo Russo invitandolo a riferire all'aula, ha infatti ufficializzato oggi la richiesta di comunicazioni urgenti per la prossima seduta, quella di lunedì 8 maggio. Nel documento Russi chiede che in apertura del prossimo Consiglio "il sindaco riferisca in aula relativamente a quanto emerso in questi giorni in merito ai rapporti tra la Cooperativa Rear e la Città e tra la Cooperativa Rear, l'assessore Carretta e il settore Grandi Eventi". La richiesta sarà esaminata dalla conferenza del capigruppo che approva l'ordine del giorno del consiglio.