Nasce ordine dei fisioterapisti di Piemonte e Valle d'Aosta

Per la prima volta nella storia della professione i fisioterapisti possono contare su un ordine tutto per loro: il 25 marzo è stato eletto il consiglio che rappresenterà i fisioterapisti di Piemonte e Valle d'Aosta per quattro anni. Tutela della salute dei cittadini, valorizzazione della professione e dei giovani e sinergia con le istituzioni sono tra gli obiettivi del mandato dell'Ordine interregionale del Piemonte e Valle d'Aosta che rappresenta oltre 4.000 fisioterapisti. "Il lavoro da fare è tanto - spiega Sabrina Altavilla, la prima presidente dell'ordine fisioterapisti Piemonte e Valle d'Aosta alla guida del consiglio direttivo - per due terzi femminile -. Il nostro Consiglio ha evidenziato cinque punti chiave su cui basare la progettualità per il mandato 2023-2027, all'insegna della tutela della salute dei cittadini, del dialogo con le istituzioni, della valorizzazione dei giovani, della formazione universitaria e professionale di qualità, del coinvolgimento dei territori e del sostegno e diffusione del modello di accesso alle cure fisioterapiche in collaborazione con il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta e la farmacia dei servizi: la fisioterapia di prossimità". Il consiglio direttivo dell'ordine è composto da Sabrina Altavilla (presidente), Giuseppe Tedesco (vicepresidente), Luisella Mainero (segretario), Paola Pirocca (tesoriere) e dai consiglieri Antonello Brandonisio, Laura Clarici, Stefano Fortunato, Enzo Galatro, Chiara Guenzino, Gabriella Naretto, Brunella Padovan, Antonella Quarelli, Sonia Samaia, Cinzia Vaisitti, Paolo Zuccaro. Consiglio revisore dei conti: Elena Rossino, Laura Gallisai, Michele Monti. Le deleghe: trasparenza e anticorruzione, privacy, digitalizzazione, formazione, lotta all'abusivismo, libera professione, comunicazione, supporto alla segreteria e alla tesoreria.