A Torino BikeUp, tre giorni di e-bike e mobilità elettrica

Una tre giorni dedicata all'e-bike, al cicloturismo e alla mobilità elettrica leggera. Con una pedalata per la città e il taglio del nastro, ha preso il via al Parco del Valentino BikeUp, evento dedicato alla mobilità green nell'ambito dei Torino Bike Days. "BikeUp - spiegano gli organizzatori - è per noi un progetto da fare sul territorio, che avrà uno sviluppo nei prossimi anni e cogliamo l'ospitalità di Torino per fare delle cose per il cicloturismo ma anche per la mobilità. Torino è una grande opportunità per la micro mobilità e mobilità elettrica". Per l'assessore allo Sport e Grandi Eventi, Mimmo Carretta, "è simbolico che questo evento sia al Valentino, su cui si stanno facendo dei ragionamenti importanti per il suo sviluppo. C'è curiosità e voglia di partecipare a eventi di questo tipo, dedicati alla mobilità, che significa anche turismo, la possibilità di proporre nuove modalità per scoprire il territorio". "Abbiamo colto l'importanza di avere un evento come questo - aggiunge l'assessora alla Mobilità e Transizione Ecologica, Chiara Foglietta - in una delle città più inquinate d'Italia, nonostante tutti gli sforzi che stiamo facendo, ma che sta dando ottimi risultati nello sviluppo della mobilità alternativa. E speriamo che BikeUp torni anche i prossimi anni, ampliandosi". Anche dal segretario generale della Camera di commercio, Guido Bolatto, l'auspicio "che sia l'inizio di un percorso. Anche noi puntiamo sull'outdoor, e una delle sue componenti fondamentali è la bici, compresa quella elettrica, che può dare un contributo importante anche al turismo in montagna che ha bisogno di essere destagionalizzato sempre di più".