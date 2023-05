Rifiuti: quattro piemontesi vincono bando Biorepack e Anci

Sono quattro, su un totale di quindici, i gestori piemontesi di rifiuti che avranno accesso a parte dei 200.000 euro di fondi messi a disposizione nell'ambito del "Bando Comunicazione Locale 2023 promosso da Biorepack, Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, e dall'Anci, l'Associazione nazionale comuni italiani. Lo scopo è sostenere economicamente iniziative informative capaci di aiutare i cittadini a conoscere di più e meglio le caratteristiche delle bioplastiche compostabili e il modo corretto di smaltimento insieme al resto dei rifiuti organici. Tra le decine di proposte ricevute, quelle giunte dal Piemonte hanno brillato. Tra i premiati c'è Str - Società trattamento rifiuti del Comune di Bra e la partnership che riunisce Sia, Acsel e Scs - Società Canavesana Servizi. Il progetto di Bra - denominato "Presidio del Rifiuto" - si svolgerà nelle giornate in cui il borgo piemontese ospiterà il tradizionale evento Slow Food "Cheese - Le forme del latte". Si chiama invece "Bioplastica: il riciclo è compostabile!" il progetto sviluppato dall'alleanza tra i tre gestori di rifiuti al servizio dei 132 Comuni (per un totale di 284mila abitanti) distribuiti nel territorio che va dalle Valli di Susa e Lanzo fino all'Eporediese. Tre i destinatari dell'iniziativa: cittadini, studenti e operatori commerciali. "Siamo stati favorevolmente colpiti dal livello qualitativo dei progetti provenienti dalle diverse realtà piemontesi. Sono esempi perfetti del livello di professionalità e capacità organizzative che le amministrazioni locali sono spesso in grado di mettere in campo" ha commentato Marco Versari, presidente del Consorzio Biorepack.