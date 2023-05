Dl lavoro: Allasia (Confagri), serve legge per realtà locali

Occorrono garanzie per gli operatori agricoli sia stabili, sia stagionali". È il commento di Enrico Allasia, presidente di Confagricoltura Piemonte, a proposito del decreto-legge sulle misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. "In Piemonte, abbiamo circa 45 mila aziende agricole in diversi comparti che necessitano di manodopera specializzata, per svariati mesi all'anno - spiega Allasia - crediamo che una legge studiata per le realtà locali possa garantire agli occupati maggiori tutele, mantenendo in salute un settore che conferisce all'Italia e all'Europa prodotti di alta qualità".