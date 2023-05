POLITICA CULINARIA

Consiglio per il pranzo: menu a base di grilli

A Torino l'ultima provocazione del radicale Viale che porta a Palazzo civico l'insolito spuntino. "Pasti con farine di grilli e larve anche nelle mense comunali". La reazione al sovranismo alimentare di Fratelli d'Italia che promuove il cibo "Made in Piemonte"

Uno spuntino a base di grilli. Che la provocazione sia il suo mestiere è cosa risaputa e così dopo la birra, il radicale Silvio Viale ha portato in Consiglio (anzi in Commissione) anche un piatto di grilli liofilizzati neanche fossero frutta secca, offrendoli ai consiglieri di maggioranza e opposizione per un assaggio. Succede a Torino. Un’iniziativa per chiedere che “almeno un pasto al mese nelle mense comunali sia a base di farina di grilli, larve, insetti ed, eventualmente, anche grilli non speziati”. Perché, si sa, quel che proprio non va giù sono le spezie che ci mettono sopra.

Una campagna che nasce come reazione a una mozione di Paola Ambrogio (FdI) che chiede, per le mense comunali, la "valorizzazione della farina tradizionale made in Piemonte". È il sovranismo alimentare. Per il momento, va detto, Viale non ha trovato molti seguaci: solo Pietro Tuttolomondo del Pd ha assaggiato la merenda offerta dall’esponente radicale che lunedì sull’argomento terrà una conferenza stampa. Secondo Viale esiste una “disinformazione sovranista” anche sulla polemica attorno alla chitina, un componente “già presente nelle nostre diete, che non viene metabolizzato ma espulso nelle feci, come le fibre e la cellulosa”.