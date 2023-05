Covid, in Piemonte dati migliori di quelli nazionali

In Piemonte prosegue il trend per cui i dati relativi all'andamento del Covid sono migliori di quelli nazionali. L'occupazione dei letto ordinari si attesta al 2,7%, quella dei posti letto in terapia intensiva è allo 0.5%, mentre la positività dei tamponi è al 4,6%. E' quanto emerge dal focus settimanale sulla situazione epidemiologica e vaccinale, diffuso oggi dalla Regione. Nella settimana dal 28 aprile al 4 maggio l'incidenza del contagio nella Regione è stata 29.3 con andamento in diminuzione (-20,4%) rispetto ai 36.1 dei sette giorni precedenti. Nella fascia di età 19-24 anni l'incidenza è 11.8 (-29,8%). Nella fascia 25-44 anni è 25.2 (-14,9%). Tra i 45 ed i 59 anni si attesta a 28.5 (-24,8%). Nella fascia 60-69 anni è 35.0 (-8,6%). Tra i 70-79 anni è 47.1 (-21,1%). Nella fascia over 80 l'incidenza risulta 59.0 (-29,8%). I aumento solo l'incidenza del contagio in età scolastica, a eccezione della fascia di età delle scuole elementari. Nell'ultima settimana sono state vaccinate 1.269 persone, per cui dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate in Piemonte 10 milioni e 891.630 dosi.