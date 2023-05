Inchiesta Rear: Russi (M5s), sindaco non risponde, scelta pavida

"Lo Russo ha comunicato tramite la sua vice che non verrà in Consiglio comunale a riferire sul rapporto fra Rear, Città e componenti della sua Giunta. Una scelta pavida il cui fine è soltanto uno: coprire politicamente la sua Giunta e il suo partito". È il duro attacco del capogruppo M5s in Comune, Andrea Russi, che questa mattina aveva ufficializzato la richiesta di comunicazioni sull'inchiesta relativa alla cooperativa. "Lasciamo da parte la questione penale che verrà affrontata nelle sedi competenti - ribadisce Russi -. Ma politicamente parlando, le nuove domande che pongo al sindaco sono: la nomina di Carretta, uomo di punta di Laus, ad assessore, era una promessa effettuata prima delle elezioni, oppure è pura casualità? Nel caso fosse stata una promessa (come sostenuto da alcuni giornali), bisogna rilevare che poi è stata mantenuta". Russi chiede inoltre se sia opportuno "il giro di contributi economici, candidature, promesse, eventuali o reali, e poltrone" e se sia "accettabile che la partecipazione politica nel Partito Democratico torinese abbia queste dinamiche, a prescindere da qualsiasi eventuale implicazione giudiziaria? Semplici domande di natura politica - conclude il consigliere - di fronte alle quali solo il sindaco Lo Russo può decidere se fornire una risposta ai torinesi oppure continuare a scappare. Gliele porrò di persona durante il prossimo Consiglio e, nel caso in cui non rispondesse, le depositerò come interpellanza".