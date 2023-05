Museo Egizio, un blackout manda in tilt il quadro elettrico

"Il blackout che ha colpito il centro di Torino questa mattina ha danneggiato irrimediabilmente il quadro elettrico generale del Museo, per ripristinare il quale abbiamo dovuto attendere l'arrivo di pezzi di ricambio da fuori città". Così il direttore Christian Greco spiega la chiusura "per un problema tecnico" del museo Egizio da questa mattina. "Sono entrati in funzione i gruppi elettrogeni - dice Greco - che hanno consentito di mantenere i livelli di temperatura e umidità adatti alla conservazione dei reperti. Non avremmo potuto tuttavia garantire la sicurezza dei nostri visitatori e un comfort adeguato durante la visita in Museo, privo della possibilità di uso degli ascensori e di altri servizi fondamentali. A malincuore abbiamo optato per la chiusura temporanea del Museo e stiamo lavorando senza sosta per garantirne la riapertura domani con orario prolungato fino alle 21, per poter accogliere coloro che avevano prenotato la visita oggi. Anche domenica abbiamo predisposto eccezionalmente l'apertura del Museo fino alle 21. Per chi non potrà recuperare la visita è previsto il rimborso del biglietto".