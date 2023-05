Comunali: Italexit, nel Torinese con il centrodestra

Alle elezioni amministrative nel Torinese "Per l'Italia con Paragone - ItalExit" si schiera a sostegno della coalizione del centrodestra. Una nota informa che "l'indicazione di voto nei Comuni più importanti, tutti al di sopra dei 15mila abitanti, sarà per Sara Zambaia a Pianezza, Cinzia Bosso a Orbassano e Andrea Cantoni ad Ivrea". "Valutata la forte vocazione civica in tema di lavoro e sicurezza e dei programmi presentati in tali Comuni - prosegue la nota - riteniamo fondamentale sostenere i candidati con maggiore probabilità di vittoria. Dopo gli incoraggianti risultati conseguiti alle elezioni politiche dello scorso mese di settembre siamo certi di poter fornire il nostro contributo decisivo per la tornata elettorale". "A Ivrea - precisa ancora il comunicato - le preferenze di ItalExit convergeranno sul candidato (al consiglio comunale, ndr) Igor Bosonin nella lista della Lega per Salvini".