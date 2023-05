A Torino con un coltello in mano, denunciato

In strada con un coltello in mano. E' successo a Torino in corso Giulio Cesare, dove è intervenuta la polizia. L'uomo è stato denunciato. Alle forze dell'ordine erano giunte segnalazioni che parlavano di un machete. Si è poi accertato che si trattava di un coltello con una lama arrugginita.