Prosciolto sindaco Viverone da ipotesi turbativa d'asta

E' stata pronunciata una sentenza di non luogo a procedere per il sindaco di Viverone, Renzo Carisio, in un procedimento giudiziario per turbativa d'asta. Lo ha comunicato lo stesso Carisio durante il consiglio comunale. La questione riguardava la gestione del bando dei parcheggi comunali fatta dall'allora Rup (responsabile unico di procedimento) del Comune nel 2017. Il proscioglimento è arrivato per decisione di un gup del tribunale di Biella.