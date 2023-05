Banca Caraglio, bilancio top in 131 anni, utile a 18 milioni

La Banca di Caraglio (Cuneo) ha chiuso il 2022 con il bilancio migliore dei suoi 131 anni di storia. I conti approvati ieri dall'assemblea, vedono l'utile di esercizio superare i 18 milioni di euro (15,92 milioni netti), ma è in aumento anche la raccolta totale. che si è attestata ad oltre 2 miliardi di euro. Anche il Tier 1 capital ratio e il total capital ratio sono in crescita al 18,15%, mentre l'indice di copertura delle sofferenze si è attestato oltre l'80%. La Banca di Caraglio rafforza così ulteriormente la sua solidità patrimoniale e i suoi indici di solvibilità. Il patrimonio netto ha raggiunto i 115,36 milioni di euro, in crescita rispetto ai 107,09 milioni di euro del 2021.