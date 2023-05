Scontri tra tifosi di Verbania e Junior Biellese, 13 Daspo

Il 16 aprile scorso, in occasione della partita di calcio tra Verbania e Junior Biellese, nel campionato di Eccellenza piemontese girone A, si erano resi protagonisti di scontri all'interno dello stadio Carlo Pedroli di Verbania. Al termine delle indagini della Digos della polizia di Verbania, che ha analizzato i filmati a disposizione, 13 persone, tra le tifoserie di entrambe le squadre, sono state raggiunte da Daspo. Il provvedimento, firmato dal questore del Verbano-Cusio-Ossola, Luigi Nappi, impedirà loro di accedere alle manifestazioni sportive per un massimo di cinque anni. Quattro di loro erano già stati destinatari di Daspo non più in atto: per loro scatterà anche l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le tifoserie erano venute a contatto, generando un parapiglia con calci, pugni, colpi di cintura e spintonamenti.