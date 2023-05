FI: Pichetto, Berlusconi è il leone che ho conosciuto per 30 anni

"È un leone. Il leone che ho conosciuto per 30 anni". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, commentando il videomessaggio di Silvio Berlusconi alla convention del partito a Milano. Il Cavaliere è apparso oggi in un videomessaggio in occasione dell'evento azzurro dopo il ricovero in ospedale dello scorso 5 aprile per polmonite nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica.